Лікарі задокументували першу смерть від чорної плісняви

Перший летальний випадок мукормікоз, або «чорної плісняви», зафіксували у Гватемалі у жінки, яка страждає на діабет, повідомляє Лента.Ру.

"Епідеміолог доктор Едвін Кальгуа повідомив, що пацієнтка з підтвердженим мукормікозом страждала на цукровий діабет, не дивлячись на необхідне лікування, вона померла 29 червня" , - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни на сторінці в Twitter.

Лікарі пов'язали цей випадок з тим, що пацієнтка перехворіла на коронавірусну інфекцію, яка сильно послабила її організм. Медики вивчають ще кілька підозрілих смертей, які можуть бути пов'язані з «чорною пліснявою». Однак вони поки лабораторного підтвердження не отримали.