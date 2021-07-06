Бензин і ДП дорожчають: аналіз ситуації на ринку

Українським водіям варто готуватися до того, що їздити їм буде дедалі дорожче – ціни на пальне ростуть, і тренд у найближчому майбутньому навряд чи зміниться. ﻿﻿Може йтися лише про більш-менш швидке підвищення цін, повідомляє Сегодня.

Головна причина – дорожчає нафта. Приємний виняток для тих, хто використовуе як пальне скраплений газ – ціни на нього поки не ростуть.

Що змінилося за тиждень

Кабмін оприлюднив нові граничні роздрібні ціни на бензин і дизпальне, які будуть дійсні до 13 липня. З урахуванням торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,64 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 29,55 грн/л. На преміальне пальне й автогаз ціни не регулюються.

За минулий тиждень бензин А-92 в середньому подорожчав на 33 коп./л, А-95 – на 30 коп./л, ДП – на 16 коп./л. В областях зростання цін було нерівномірним: в шести з них пальне подорожчало в інтервалі 40-50 коп./л, в трьох – від 6 до 20 коп./л, в інших областях і в Києві – від 21 до 39 коп./л. Найбільше зростання цін зафіксоване в Кіровоградській області: 49 коп./л за А-95 (до 30,62 грн/л).

Найвищі ціни на бензини і ДП – в Луганській області. А-92 тут коштує 30,37 грн/л, А-95 – 31,47 грн/л, ДП – 29,46 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 коштує 28,02 грн/л, А-95 – 29,00 грн/л, на ДП – в Миколаївській – 27,46 грн/л.

Ціна автогазу в середньому не змінилася, при цьому він подешевшав на 1-8 коп./л в п'яти областях і в Києві, подорожчав на 1-4 коп./л у двох областях, в інших областях ціни стабільні.

Найдорожчий автогаз також на Луганщині (15,82 грн/л), найдешевший – на Чернігівщині (14,99 грн/л). Чернігівська область – єдина, де газ коштує дешевше 15 грн/л.

Розкид цін збільшився за бензини, не змінився для дизеля і зменшився з автогазу. За А-92 розкид становить 8,4% (2,35 грн/л), було 7,1%, за А-95 – 8,5% (2,47 грн/л), було 7,7%, за дизель – 7,3% (2 грн/л), за автогаз – 5,5% (0,83 грн/л), було 5,7%.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,07 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,01 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,34 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,37 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головною причиною зростання цін на пальне в Україні, як і раніше, є зростання цін на нафту у світі. Нафта дорожчає з квітня, за цей час вартість бареля (159 л) збільшилася з 60 до 76 доларів. Поки немає підстав говорити, що тренд зміниться.

Геннадій Рябцев додав: безперервного росту цін в Україні сприяють регульовані або, як кажуть у Кабміні, "рекомендовані" ціни на пальне.

"Мінекономіки автоматично розраховує рекомендовані ціни, виходячи з нафтових і паливних котирувань за кордоном. А наші трейдери дедалі сміливіше виконують ці рекомендації, посилаючись на дозвіл Кабміну. Якби регулювання не було, то зростання було б меншим. Зокрема, регулювання не враховує фактор зміцнення гривні" , – пояснив експерт.

Сергій Куюн уточнив: за 2-5 липня середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 31 коп./л і склала 29,07 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 26 коп./л – до 30,01 грн/л, а дизпальне – на 11 коп./л, до 28,24 грн/л.

"Таке зростання стало результатом коригування вартості палива відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку, – говорить Сергій Куюн. – Зокрема, на зміну граничних цін відреагували мережі ОККО і WOG. Обидві компанії підняли ціну на дизпальне на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. Бензини звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 1 грн/л і 80 коп./л, до 30,99 грн/л і 31,64 грн/л".

За інформацією експерта, SOCAR також підвищив ціну бензинів на 0,8-1 грн/л, ДП залишилося на колишньому рівні – 32,48 грн/л. Зазначимо, в компанії заявляють, що дизпальне підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню.

У мережі Shell бензини подорожчали на 80 коп./л, до 30,79 і 31,64 грн/л, ДП – на 36 коп./л, до 29,55 грн/л. Дискаунтери "БРСМ-Нафта" і Motto підняли ціну лише бензинів на 15-30 коп./л.

Артем Куюн повідомив, що в Україні продовжують рости оптові ціни на автогаз, хоча роздріб поки не відреагував.

"Ціни скрапленого газу 5 липня на торгах склали 24 000-24 050 грн/т, це вище на 1070-1240 грн/т, – говорить Артем Куюн. – У перерахунку це означає зростання цін за останній місяць вже на 1 грн/л".

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів невтішні: пальне буде дорожчати. І автогаз в тому числі.

"З огляду на інерцію зростання цін на нафту, нові рекомендовані Кабміном ціни можуть бути вище нині діючих приблизно на 40 коп./л. І роздріб поступово їх реалізує" , – конкретизував Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн говорить, що найбільші учасники ринку вже підняли ціни до максимально дозволених, тому будуть підтягуватися невеликі мережі, які ще не встигли після вихідних переписати цінники. Тому середнє зростання цін може бути меншим, ніж минулого тижня.

Артем Куюн упевнений: подорожчання автогазу варто очікувати вже днями.