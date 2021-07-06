МОН присвоїло кандидата наук колезі Ківи

Міністерство освіти України присвоїло ступінь кандидата наук депутату від ОПЗЖ Віктору Чорному, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це поінформував журналіст і блогер Данило Мокрик у Facebook в понеділок, 5 липня. За його словами, про присвоєння звання кандидата Чорному йдеться в наказі МОН від 29 червня №735.

"Віват Академія, коротше. Кандидата Чорному присвоєно наказом МОН від 29 червня № 735. Поки ми дивилися футбол" , - пише журналіст.

Раніше журналістський проєкт Bihus.info повідомляв, що депутат захистив кандидатську дисертацію з державного управління з такими ж фальсифікаціями, як і його колега по фракції Ілля Кива.

Кандидатську Чорний захищав в Міжрегіональній академії управління персоналом в березні 2021 року. Науковий керівник Іллі Киви, Володимир Гурковський, був заступником голови спеціалізованої вченої ради, перед якою Чорний захищався.