МОН присвоїло кандидата наук колезі Ківи

МОН присвоїло кандидата наук колезі Ківи

Міністерство освіти України присвоїло ступінь кандидата наук депутату від ОПЗЖ Віктору Чорному, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це поінформував журналіст і блогер Данило Мокрик у Facebook в понеділок, 5 липня. За його словами, про присвоєння звання кандидата Чорному йдеться в наказі МОН від 29 червня №735.

"Віват Академія, коротше. Кандидата Чорному присвоєно наказом МОН від 29 червня № 735. Поки ми дивилися футбол", - пише журналіст.

Раніше журналістський проєкт Bihus.info повідомляв, що депутат захистив кандидатську дисертацію з державного управління з такими ж фальсифікаціями, як і його колега по фракції Ілля Кива.

Кандидатську Чорний захищав в Міжрегіональній академії управління персоналом в березні 2021 року. Науковий керівник Іллі Киви, Володимир Гурковський, був заступником голови спеціалізованої вченої ради, перед якою Чорний захищався.

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