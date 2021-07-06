Лавров пригрозив США за "недружні дії"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг США від діалогу з позиції сили. Він заявив, що після зустрічі в Женеві російського і американського президентів Володимира Путіна і Джо Байдена США "знову взялися за колишні нотації". За словами Лаврова, Росія відповідатиме на це жорстко і рішуче, повідомляє Страна.ua.

Про це Лавров заявив в інтерв'ю індонезійській газеті "Ракьят Мердека", текст якого опублікований на сайті МЗС РФ

"Російський лідер чітко позначив, в тому числі публічно, що результат на всіх напрямках можливий виключно через знаходження взаємоприйнятного балансу інтересів суворо на паритетних засадах. На переговорах заперечень не пролунало. Однак практично відразу після їх завершення офіційні американські особи, включаючи учасників женевської зустрічі, з подвоєною силою взялися за колишні "нотації": мовляв, ми Москві "вказали, чітко попередили, позначили вимоги". до речі, всі ці "попередження" стали супроводжуватися погрозами: якщо Росія "протягом декількох місяців" не прийме викладені їй в Женеві "правила гри", то буде схильна до нового тиску" , - заявив Лавров

У зв'язку з цим, Лавров зазначив, що такі діалоги приречені на провал.