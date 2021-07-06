Лікарі розповіли про користь шоколаду. Про це повідомляє The Sun з посиланням на дослідження, опубліковане на сайті Національного центру біотехнологічної інформації США, повідомляє Лента.Ру.

За словами експертів, в шоколаді міститься величезна кількість речовин, які благотворно впливають на стан здоров'я. Перш за все, в ньому містяться гормони, що відповідають за настрій - серотонін, ендорфін і допамін, які так і називають: «гормон щастя».

"Шоколад може взаємодіяти з деякими системами нейромедіаторів, такими як дофамін, серотонін і ендорфін (що містяться в какао і шоколад), які сприяють регулюванню апетиту і поліпшення настрою", - йдеться в дослідженні.

Сире какао корисно для серця. У ньому містяться флаваноли - рослинні сполуки, які, як вважається, покращують кровообіг в серці, знижують кров'яний тиск і запалення і навіть знижують рівень холестерину.

Крім того, шоколад здатний підсилювати мозкову активність, завдяки кофеїну та теоброміну, які є природними стимуляторами. При цьому, експерти радять з увагою підходити до вибору шоколаду: чим менше в плитці цукру, наприклад, в гіркому або в темному, тим нижча ймовірність різкого погіршення самопочуття після падіння рівня цукру в крові.

Також споживання шоколаду знижує ризик появи хвороби Альцгеймера або Паркінсона. Флаваноли можуть захищати від окисного стресу та інших пошкоджень клітин, зберігаючи когнітивні здібності людини з віком.

В іншому дослідженні на сайті Федерації американських товариств експериментальної біології йдеться, що споживання всього 100 грамів шоколаду в день допомагає схуднути. Лікарі провели експеримент, в результаті якого прийшли до висновку, що флавоноїди можуть допомогти знизити резистентність до інсуліну і, відповідно, запобігти скачки рівня цукру в крові, які є передвісником голоду і переїдання.