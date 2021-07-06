В Україні можуть почати виробляти COVID-вакцини: озвучені терміни

Україна розглядає можливість випуску вакцин від коронавірусу - таких, як CoronaVac або мРНК-вакцини, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Існують кілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію. Найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, наприклад CoronaVac або мРНК-вакцини, тому що технологічно цикл є відносно простим. До кінця цього року ми вже отримаємо шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершити процес перебудови своїх технологічних ліній" , - зазначив Кузін.

Разом з тим він підкреслив, що існує вимога перекваліфікації ВООЗ не тільки самого препарату, але і майданчика, на якому він буде вироблятися. Ця процедура займе близько року.

Головний держсанлікар нагадав, що в державному бюджеті передбачені 100 млн грн на створення програми, яка дозволить поступово відновити вітчизняне біотехнологічне виробництво. До кінця року планується представити кілька прототипів вітчизняних тест-систем.

Крім того, за словами Кузіна, тривають переговори з іншими фармпідприємствами щодо локалізації виробництва вакцини від грипу в Україні.

"Це може бути китайське виробництво або виробництво інших держав. Такі переговори, я точно знаю, пройшли і завершилися. Зараз йде обговорення технічних деталей. Однак, я впевнений, що в цьому році ми вже побачимо українсько-китайський проєкт по локалізації виробництва. Зараз відбувається фінальний етап - буде відбуватися реєстрація вакцини. По суті, це спільне виробництво на території України" , - сказав Кузін.

Водночас за словами Кузіна, на відновлення власного виробництва вакцин потрібно до 5 років.