Курс валют НБУ на 6 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 6 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 5 липня, знизився до позначки 27.29 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 32.37 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і склав 3.72 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 липня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів виріс до рівня 37.80 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 1 коп до 29.61 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 3 коп до 7.18 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.290 400
|EUR
|євро
|32.373 200
|RUB
|рубль
|0.371 860
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.804 000
|CHF
|Швейцарський франк
|29.607 200
|PLN
|польський злотий
|7.183 400