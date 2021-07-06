Курс валют НБУ на 6 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 6 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 5 липня, знизився до позначки 27.29 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 32.37 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і склав 3.72 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 5 липня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів виріс до рівня 37.80 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп до 29.61 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 3 коп до 7.18 за 1 польський злотий.