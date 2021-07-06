У США розповіли про головні недоліки Китаю

Аналітики корпорації RAND в США випустили доповідь про становище Китаю на світовій арені, в якому назвали головні недоліки країни як наддержави, повідомляє Лента.Ру.

Експерти оцінили економічну міць Китаю як його головний козир, а можливість пропонувати третім країнам торговельне та інвестиційне партнерство - як найбільш ефективний важіль впливу на них.

За їхньою оцінкою, це більш дієво, ніж прямі військові загрози або просування китайської політичної моделі. Також експерти звернули увагу на те, що Китай успішно розвиває неформальні зв'язки з представниками еліт в інших країнах, таких як Австралія, Південна Корея, Індонезія, Філіппіни.

Згідно інтегральному рейтингу сила країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР), складеним аналітичним центром в Сіднеї Lowy Institute, США зберігають за собою першість за рівнем впливу в АТР.

У той же час у Китаю, незважаючи на зростання економічного впливу, обмежені можливості пропонувати іншим країнам привабливу модель розвитку, в основі якої лежали б оригінальні цінності. Тому, зазначають експерти RAND, про "китайську модель" можна говорити скоріше теоретично, ніж на практиці. Вони вважають, що у Китаю немає чіткого і послідовного списку заходів, який можна було б застосувати в іншій країні.

На думку аналітиків, найближчим часом китайська економіка зіткнеться з проблемами. Привабливість країни знизиться на тлі зростання тривоги через недотримання прав людини. Крім того, спроби Китаю посилити свій вплив будуть обмежені тим, що об'єкти його впливу "поділяють більше цінностей з США, ніж з Китаєм".

Раніше посол Росії в КНР Андрій Денисов перерахував три складові відносин з Китаєм - це повага, довіра і взаємне врахування інтересів один одного. За словами Денисова, взаємодія між країнами розвивається "стабільно, рівно, та охоплює широкий спектр питань".

Він нагадав, що 16 липня Росія і Китай відзначать 20-річчя Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво. Він зазначив, що угода не тільки не втратило своє значення, а й отримала новий зміст з точки зору шляхів подальшого розвитку двосторонніх відносин.