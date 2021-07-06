Обмани у супермаркетах: головні схеми касирів

Під час оплати на касі втомлений від забігу по супермаркету покупець стає прекрасним об'єктом для махінацій. Одні касири обманюють заради особистої вигоди, інші – за вказівкою адміністрації магазину, але в програші завжди залишається відвідувач, повідомляє Обозреватель.

Як обманюють на касах і як уберегти свої гроші та нерви?

Від обрахунку до "зайвого" товару

Варіанти обману касиром супермаркету нечисленні, але на диво ефективні. Справа в тому, що співробітники магазинів, через які проходить величезна кількість покупців, гарні психологи – вони помічають, чи втомилася людина, наскільки вона уважно стежить за діями касира та інше.

Якщо ви під час оплати розмовляєте по телефону або перебуваєте в стані хоча би легкого алкогольного сп'яніння – з великою часткою ймовірності вас обдурять. Також варто бути особливо уважним, якщо у вас довгий список покупок: ви в зоні ризику!

Отже, головні схеми касирів:

Зайвий товар у чеку

Якщо касир хоче придбати собі щось, то додає цей товар покупцеві в чек. У деяких мережах дуже жорсткий контроль над тим, що виносять співробітники, тому необов'язково касир понесе свою "здобич" додому, він може пообідати нею прямо на роботі. Хороший сир, хамон, йогурт або морозиво – все залежить від побажань і нахабства "махінатора".

Обрахунок з "іншою" купюрою

Найпростіше касиру не додати здачу. Наприклад, покупець простягає купюру в тисячу або 500 гривень, а касир дає здачу, начебто номінал був меншим. Наприклад, як із 200 гривень. Якщо покупець помічає обман, то співробітник магазину відразу ж перепрошує і каже, що помилився. Ну з ким не буває, правда? Довести умисел касира дуже складно.

"Немає дріб'язку"

Цей спосіб обману покупців менш вигідний касиру, проте не варто його недооцінювати: торгова точка при хорошому обороті може чимало заробити. Коли покупець розраховується за покупки, касир не додає 30, 50 або 70 копійок – аргументуючи, що "немає дріб'язку". Деякі відвідувачі супермаркету навіть не намагаються сперечатися і йдуть.

Важливо знати:

1. З метою обману в супермаркет можуть спеціально не завозити дріб'язку на каси. Хоча це прямий обов'язок власника. Вимагайте!

2. Якщо у касира нічим дати здачу, він повинен видати її вам у плюс, а не собі. Кабінет міністрів України видав постанову про те, що все, що до 5 копійок, залишається в касі супермаркету. А якщо вам на здачу повинні видати 6 копійок, то в підсумку округляється до 10 копійок. Але на касах недодають набагато більше.

З таким способом обману мережі українських супермаркетів недавно зіткнувся і волонтер Андрій Козак. За його словами, якщо мільйон покупців тільки за місяць недоотримають по 70 копійок здачі, тоді прибуток магазинів становитиме 700 тисяч гривень. Гроші з повітря, не інакше.

Різниця ціни на полиці та на касі

Відразу скажемо, у виграші тут не касир, а торгова точка. Безсумнівно, цінник завжди буде нижчим, ніж пробита вартість товару на касі. Якщо покупець помітить цю різницю, йому скажуть, що просто "не встигли внести нові ціни в програму". Вимагайте оплати за цінником у торговому залі!

Як діяти покупцеві

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів, що робити покупцеві в разі обману на касі.

На його думку, варто відразу ж покликати адміністратора і запропонувати два варіанти розвитку подій: або ви викликаєте поліцію, або магазин повертає гроші.

Зазвичай адміністрація воліє вирішити все "полюбовно" – проблеми нікому не потрібні. А в разі приїзду правоохоронців це може обійтися набагато дорожче.

Якщо ж адміністратор відмовляється відшкодовувати збиток, поліція, на думку експерта, легко зафіксує факт обрахунку на касі. "Все визначається дуже легко. У них є кількість проданого товару і фактична сума на касі. Думаю, там буде плюс до сотень гривень на одну касу", – вважає Максим Несміянов.

З поліцією – дорожче

Продавець однієї з великих мереж супермаркетів розповів, що поліцію покупці викликають надзвичайно рідко.

"Зазвичай покупці не хочуть витрачати свій час – поліцейські можуть їхати кілька годин, тим більше якщо у них є пріоритетніші виклики. Обдурений і ображений клієнт магазину це прекрасно розуміє, але тільки якщо його обрахували на маленьку суму.

Якщо ж чек довгий, а людині, наприклад, нахабно пробили кілька неіснуючих покупок, то він може піти на принцип. У цьому випадку адміністрація намагається зробити все, щоб вирішити ситуацію швидко і "без органів".

Окрім того, що покупцеві все відразу ж відшкодують, ще й запропонують якісь бонуси. Пам'ятаю один із таких випадків, коли людині склали в кошик набір елітної смакоти: хороший алкоголь, прошутто, сири з пліснявою... Але це рідкість", – розповів співробітник супермаркету.

У будь-якому разі краще не допускати таких "розбірок", тому найголовніше – бути пильними, стежити за діями касирів і обов'язково перевіряти чек. Відпочити і розслабитися ви зможете вже вдома.