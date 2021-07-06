Вчені передрекли 22 нові мутації COVID-19

Американські вчені з Vir Biotechnology та Інституту геноміки і еволюційної медицини Темплського університету створили прогностичну модель, що дозволяє на основі математичних розрахунків прогнозувати мутації коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з їхнім прогнозом, у найближчі чотири місяці з'являться 22 нові мутації SARS-Cov-2. При цьому фахівці враховують ті зміни в коронавірусі, які отримають масове поширення по всьому світу і будуть діяти в різні фази пандемії.

Уточнюється, що модель може прогнозувати їх появу за п'ять місяців до того моменту, поки вони не поширяться в світовому масштабі до одного відсотка. Перевіряючи модель, вченим вдалося ретроспективно «спрогнозувати» не тільки ті штами, які вже поширилися по світу, але і передбачити мутації L452R, P618R, E484Q, які призвели до появи індійського штаму «Дельта» за кілька місяців до того, як він поширився по світу.