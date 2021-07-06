Битва титанів. Сьогодні Італія та Іспанія розіграють першу путівку до фіналу Євро

Сьогодні відбудеться перший півфінал Євро-2020. За першу путівку до фіналу змагатимуться одні з фаворитів турніру - Італія та Іспанія, повідомляє РБК-Украина.

Ні домінуванню

Обидві збірні є історичними фаворитами європейського та світового футболу. Очікувати на чиюсь значну перевагу не доводиться.

"Буде непростий матч, навіть попри те що Іспанія відрізняється від Бельгії. Матч буде сильно відрізнятися від нашої попередньої гри, але труднощів буде не менше. Іспанія багато років домінувала. Зараз у них змінилося покоління, команда стала молодшою, але в її складі як і раніше багато прекрасних гравців і чудовий тренер" , - заявив перед матчем наставник Італії Роберто Манчіні.

Вторить своєму італійському колезі і головний тренер Іспанії Луїс Енріке, вважаючи, що навряд чи хтось буде домінувати в цьому матчі.

"Буде цікаво подивитися, хто виграє цю дуель ... вони атакують і захищаються всією командою, в точності як ми. Вони люблять застосовувати високий пресинг, що зовсім не характерно для збірної Італії колишніх років. Вони сильні в багатьох аспектах, так що матч буде цікавим. У обох команд будуть моменти" , - зазначив Енріке.

Виступи на Євро

Італія на цьому турнірі виглядає одним з головних фаворитів. Правда, після дуже потужного старту в групі, де "скуадра адзура" здобула три перемоги над Уельсом, Швейцарією і Туреччиною з різницею голів 7-0, трохи складніше пішло в плей-офф. В 1/8 фіналу італійці в складному поєдинку змогли здобути перемогу лише в овертаймі над Австрією 2:1. А потім було протистояння з лідером рейтингу ФІФА - збірною Бельгією, де Італія досить впевнено по грі перемогла з аналогічним рахунком-2: 1.

А ось для Іспанії це Євро складалося спочатку непросто. У перших двох турах проти Швеції та Польщі "фурія роха" здобула лише два очки і змогла завоювати путівку в плей-офф лише в останньому турі. Правда, зробили іспанці це більш ніж впевнено, розбивши Словаччину 5:0. Але в раунді на вибування проблеми для Іспанії продовжилися. Спершу була битва проти Хорватії, де перемогу вдалося вирвати лише в овертаймах - 5:3. А в матчі зі Швейцарією в чвертьфіналі і зовсім довелося брати участь в серії пенальті, де таки виявилися успішнішими - 3:1 (1:1 основний час).

Особисті зустрічі

За всю історію Італія та Іспанія зустрічалися між собою 33 рази. При цьому статистика зустрічей практично рівна: у Іспанії на одну перемогу більше - 10 проти 9 у Італії, ще 14 матчів завершилися внічию.

Що стосується чемпіонатів Європи, то тут також приблизно рівна статистика, проте тут мінімальна перевага вже на боці італійців - 2 перемоги проти 1 у Іспанії при 3 нічиїх. Хоча, мабуть, головну перемогу на ЧЄ здобули якраз іспанці - на домашньому для України Євро-2012 Іспанія розбила у фіналі Італію 4:0.

Останній раз Збірні зустрічалися у відборі на Чемпіонат світу-2018. Тоді в Італії Збірні зіграли внічию 1:1, а в Іспанії перемогу святкували господарі 3:0.

Загалом Іспанія тричі ставала чемпіонами Європи - у 1964, 2008 та 2012 роках. Італія має один титул у своєму активі - в далекому 1968 році.

Орієнтовні склади та кадрові втрати

Італія в матчі з Бельгією втратила основного лівого захисника Леонардо Спінаццолу. Ще один фланговий захисник "скуадри адзури" Алессандро Флоренці повернувся в основну групу гравців ще перед матчем з Бельгією, проте на той поєдинок в заявку своєї збірної не потрапив.

У Іспанії ж під питанням залишається участь у матчі Пабло Сарабії, який був замінений у грі зі Швейцарією в перерві через пошкодження.

Орієнтовні склади:

Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратті - К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Іспанія: Симон - Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Альба - Коке, Бускетс, Педрі - Морено, Мората, Ольмо

Де дивитися

Поєдинок між Італією та Іспанією відбудеться в Лондоні на Уемблі о 22:00 за Києвом. Транслювати поєдинок буде телеканал "Україна", альтернативні трансляції - на каналах"Футбол 1, 2 і 3".

Ігор Литвиненко