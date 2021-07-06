Начальницю відділу Кременчуцької РДА чекає суд за службову недбалість

Начальницю відділу Кременчуцької РДА чекає суд за службову недбалість

Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо начальниці одного з відділів Кременчуцької районної державної адміністрації за службову недбалість, повідомляє пресслужба Полтавської облпрокуратури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, у 2018 році жінка, яка не проконтролювала процес надання послуг з демонтажу об'єкта незавершеного будівництва (корпусу навчального закладу), підписала акт надання послуг, внаслідок чого приватному підприємству, яке здійснювало демонтаж, з місцевого бюджету було перераховано 105 тис. грн за роботу, яка на момент підписання акта фактично не було виконана", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано. Уточнюється, що дії обвинуваченої кваліфіковані за ч.1 ст.367 КК України.

Якщо провину жінки доведуть в суді, їй загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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