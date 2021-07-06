Начальницю відділу Кременчуцької РДА чекає суд за службову недбалість

Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо начальниці одного з відділів Кременчуцької районної державної адміністрації за службову недбалість, повідомляє пресслужба Полтавської облпрокуратури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, у 2018 році жінка, яка не проконтролювала процес надання послуг з демонтажу об'єкта незавершеного будівництва (корпусу навчального закладу), підписала акт надання послуг, внаслідок чого приватному підприємству, яке здійснювало демонтаж, з місцевого бюджету було перераховано 105 тис. грн за роботу, яка на момент підписання акта фактично не було виконана" , - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано. Уточнюється, що дії обвинуваченої кваліфіковані за ч.1 ст.367 КК України.

Якщо провину жінки доведуть в суді, їй загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.