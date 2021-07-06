Лікарі розповіли, що станеться зі здоров'ям, якщо з'їсти підгорілу їжу

Питання про те, чи шкідлива пригоріла їжа для нас, і, зокрема, чи може вона викликати рак, вже багато років обговорюється в наукових колах. Коли певні продукти готуються при дуже високих температурах, відбуваються реакції, в результаті яких утворюються природні хімічні речовини, відомі як «ймовірні канцерогени», повідомляє WomanEL.

Чи безпечно їсти підгорілу їжу?

Було показано, що у великих кількостях згадані канцерогени викликають рак у лабораторних тварин. Причому як рак грудей, так і товстої кишки, печінки, шкіри, легенів, простати та інших органів. Але зв'язок з раком у людей набагато менш зрозуміла.

Рівні речовин, яким люди зазвичай піддаються через випадкові підгорілі біфштекси, в сотні разів нижче, ніж ті, яким піддаються експериментальні тварини в лабораторіях. Так що ризик є. Але він не високий, щоб викинути злегка підгорілі шашлики.

Але дослідження з людьми також проводилося. У 2017 році в Нідерландах вчені переконалися, що 40 мікрограмів акриламіду в день збільшує ризик раку в 2 рази. Акриламід - це хімічна речовина, що використовується у виробництві паперу, фарб і пластмас, а також для очищення питної води та стічних вод.

Акриламід може утворюватися природним шляхом в результаті хімічних реакцій в певних типах крохмалистих продуктів після приготування при високих температурах. Деякі продукти з більш високим рівнем акриламіду включають картопля фрі, картопляні чипси, продукти, приготовлені зі злаків (наприклад, пластівці для сніданку, печиво і тости), і кава.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає до зниження рівня акриламіду в раціоні. Так що краще не ризикувати та намагатися не їсти підгорілу їжу.