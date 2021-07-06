Лікарі розповіли, що станеться зі здоров'ям, якщо з'їсти підгорілу їжу

Лікарі розповіли, що станеться зі здоров'ям, якщо з'їсти підгорілу їжу

Питання про те, чи шкідлива пригоріла їжа для нас, і, зокрема, чи може вона викликати рак, вже багато років обговорюється в наукових колах. Коли певні продукти готуються при дуже високих температурах, відбуваються реакції, в результаті яких утворюються природні хімічні речовини, відомі як «ймовірні канцерогени», повідомляє WomanEL.

Чи безпечно їсти підгорілу їжу?

Було показано, що у великих кількостях згадані канцерогени викликають рак у лабораторних тварин. Причому як рак грудей, так і товстої кишки, печінки, шкіри, легенів, простати та інших органів. Але зв'язок з раком у людей набагато менш зрозуміла.

Рівні речовин, яким люди зазвичай піддаються через випадкові підгорілі біфштекси, в сотні разів нижче, ніж ті, яким піддаються експериментальні тварини в лабораторіях. Так що ризик є. Але він не високий, щоб викинути злегка підгорілі шашлики.

Але дослідження з людьми також проводилося. У 2017 році в Нідерландах вчені переконалися, що 40 мікрограмів акриламіду в день збільшує ризик раку в 2 рази. Акриламід - це хімічна речовина, що використовується у виробництві паперу, фарб і пластмас, а також для очищення питної води та стічних вод.

Акриламід може утворюватися природним шляхом в результаті хімічних реакцій в певних типах крохмалистих продуктів після приготування при високих температурах. Деякі продукти з більш високим рівнем акриламіду включають картопля фрі, картопляні чипси, продукти, приготовлені зі злаків (наприклад, пластівці для сніданку, печиво і тости), і кава.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає до зниження рівня акриламіду в раціоні. Так що краще не ризикувати та намагатися не їсти підгорілу їжу.

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