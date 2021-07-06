Влада Токіо стежать за військовою активністю РФ поблизу Японії

Уряд Японії пильно стежить за військовою активністю РФ в прикордонних з Японією районах, включаючи Японське море, повідомляє ТАСС.

"Ми пильно стежимо за діями російських військових поблизу нашої країни ", - зазначив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.

Като також повідомив, що згідно з отриманою японською стороною інформації, "РФ 7 - 9 липня планує провести ракетні стрільби в акваторії Японського моря", які, як стверджує японська сторона, можуть "зачепити і виняткову економічну зону Японії в цьому регіоні".

У зв'язку з цим, за словами генерального секретаря кабінету міністрів, "російській стороні дипломатичними каналами раніше було зроблено подання, в якому Японія закликала РФ в ході стрільб брати до уваги японські інтереси і повністю" забезпечити безпеку японського судноплавства в її ВЕЗ".

Торкаючись питання територіальної проблеми між двома державами, Кацунобу Като в черговий раз підкреслив, що Японія продовжить активний діалог з РФ, спрямований на рішення територіальної проблеми і укладання мирного договору.

Москва і Токіо багато десятиліть ведуть консультації з метою вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою на шляху до цього залишаються розбіжності з приводу прав на південну частину Курил.

Після закінчення війни весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Японія оспорює належність Ітурупу, Кунашир, Шикотану і групи прилеглих дрібних незаселених островів.

У той же час МЗС РФ неодноразово підкреслював, що російський суверенітет над цими територіями, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, не підлягає сумніву.