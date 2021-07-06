У Росії з радарів зник літак: інформацію про катастрофу спростовують

На Камчатці пропав зв'язок з літаком Ан-26Б-100. Незабаром з'явилися повідомлення, що літак впав. Але в обслуговуючій компанії цю інформацію не підтверджують, повідомляє Страна.ua.

"Зниклий літак на Камчатці виконував пасажирський рейс, крах поки не підтверджується", - повідомляє РІА Новини з посиланням на авіакомпанію "Камчатські авіалінії".

За даними МНС Росії, на борту Ан-26, з яким пропав зв'язок на Камчатці, за попередніми даними, були 22 пасажири й 6 членів екіпажу.

Водночас ряд телеграм-каналів з посиланням на свої джерела повідомляють, що літак впав.

"На Камчатці впав літак Ан-26Б-100. Борт вилетів з території місцевого підприємства в Петропавловськ-Камчатському і в зазначений час не вийшов на зв'язок. На борту знаходяться 28 осіб - 22 пасажири і 6 членів екіпажу. Ведуться пошукові роботи", - пише телеграм-канал 112.

За непідтвердженою інформацією, пасажирський літак АН-26085, який іде на селище Палан, звалився на землю недалеко від зазначеного селища на Камчатці.

Згідно з повідомленням місцевої влади, район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти та спецлітак.