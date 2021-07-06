Через тіньову зайнятість Україна щорічно втрачає тільки від несплати ПДФО близько 42,5 млрд грн, 60% яких мають спрямовуватися до місцевих бюджетів, а також 52 млрд грн з ЄСВ, повідомляє UBR.

Ці цифри розраховані виходячи з мінімальної заробітної плати, але рівень недонадходжень буде ще вищим, якщо враховувати середній розмір зарплат в Україні, розповіла заступник міністра економіки Світлана Глущенко.

Чиновник пояснила, що під час підрахунку загальних втрат від тіньової зайнятості також слід враховувати не прямі, але непрямі - "втрачені життя громадян через неналежні умови праці та інвестиції, які не надійшли через відсутність нормального конкурентного середовища", вказала заступник міністра.

На її думку, в цілому Україна втрачає від тіньового праці "мільярди, якщо не сотні мільярдів гривень".

Глущенко також вказала, що наразі фактично кожен п'ятий українець працює неофіційно. За даними Держстату, в розрізі професійних сфер найбільшу кількість незадекларованої праці в "найпростіших професіях, які не потребують спеціальної підготовки або освіти" (1,445 млн осіб).

Багато неоформлених працівників і серед кваліфікованих фахівців з інструментами (331 тис.), працівників торгівлі та послуг (132,9 тис.). Однак поширений неформальний сектор і серед професіоналів (44,9 тис.), фахівців (28,9 тис.), керівників (5,5 тис.), технічних службовців (4,4 тис.).

"Той факт, що неформально зайнятими є переважно особи з невисоким рівнем освіти, які виконують просту, некваліфіковану працю, формує в суспільстві негативне ставлення до робітничих професій. Як наслідок, молодь відмовляється від робітничих професій, створює певний дисбаланс на ринку праці" , - вважає Глущенко.

Заступник міністра нагадує, що за останніми даними Держстату найбільше число неоформлених працівників, у розрізі галузей економіки, припадає на сільське господарство (1,464 млн осіб) - це 44,7% від всього неофіційно зайнятого населення України.

Значне число українців працює без трудового договору у сфері будівництва (556,9 тис. - 17%), а також на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі (520 тис. - 15,9%). У той же час у промисловості неофіційно працює 183,4 тис. осіб, що становить 5,5% від усього неформального зайнятого населення України.

Усього ж зараз, за підрахунками Держстату, в Україні 3,27 млн осіб повністю або частково працюють без оформлення. Глущенко, втім, акцентує, що точну кількість неоформлених працівників назвати складно.