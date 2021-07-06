У Флориді зросла кількість жертв в результаті обвалу будинку

Кількість жертв при обваленні будинку в містечку Серфсайд, Флорида (США) зросла до 28. Рятувальники продовжують вести роботу, незважаючи на тропічний шторм "Ельза", який наближається, повідомляє Обозреватель.

Національна метеорологічна служба попередила, що у вівторок, 6 липня, існує невеликий ризик сильних гроз в деяких частинах Південної Флориди "через підвищену загрозу торнадо", пов'язану зі штормом.

Мер Серфсайд Чарльз Беркетт сказав, що пошуково-рятувальні операції просуваються набагато швидше після знесення будівлі.

Рятувальники на місці обвалення будинку

"Тепер важка техніка може переміщатися по майданчику в міру необхідності. Загрози обвалу будівлі немає, небезпечна ситуація тепер усунена. Ми працюємо на 100%" , – зазначив він.

За словами мера округу Майамі-Дейд Даніелли Левін Кава, після знесення будівлі було видалено з місця події більше 4,8 мільйона фунтів бетону (2,8 млн кг).

Рятувальники ведуть пошукові роботи

Відзначимо, що на даний момент місцева влада ідентифікували 26 осіб, і 117 осіб залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, що у Флориді оголосили режим надзвичайної ситуації через наближення шторму "Ельза".

Місце обвалу будинку у Флориді