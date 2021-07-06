В Україні оголошено штормове попередження
Синоптики оголосили штормове попередження у південних, східних та центральних областях. У східних регіонах буде злива, повідомляє РБК-Украина.
Сьогодні у південній частині, східних та центральних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20м/с.
У південних, вдень і у східних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, сьогодні дощі у всіх областях. Виключенням є Закарпатська область, там очікується суха погода.
Автор: Анастасія Рокитна