Ціна на газ в Європі злетіла до $464 за тысячу кубометрів

Спотові ціни на газ в Європі з початком нового робочого тижня отримали новий імпульс для зростання, повідомляє Интерфакс-Украина.

До зупинки газопроводу "Ямал-Європа" залишилося кілька годин. Потужності цього газопроводу, так само як і додаткові українські потужності, бронюватимуться на короткострокових аукціонах (що залишить напруженість на ринку).

Ціна з поставкою у вівторок на хабі TTF у Нідерландах досягла $464 за тисячу кубометрів.

Усі звикли сприймати ціни на газ у доларах за тисячу кубометрів, тоді як на спотовому ринку ЄС газ торгується в енергетичних одиницях. Вихідні ціни європейського ринку (номіновані в євро за тисячу кіловат-годину) почали нагадувати температуру пацієнта з ГРВІ. Наприклад, ціна закриття контракту з поставкою у вівторок на TTF становить 37,8 євро за МВт год.

У понеділок по всій Європі відбулися аукціони бронювання на газотранспортні потужності на найближчий і наступні роки ("газовий рік" починається 1 жовтня). Аукціон на додаткові "тверді" газотранспортні потужності з прокачування газу через Україну (9,8 млн куб. м на добу) проводився на додаток до бронювання на основі довгострокового контракту (40 млрд куб. м на рік - це 109 млн куб. м на добу ).

Польський газотранспортний оператор Gas System виставив потужності газопроводу "Ямал-Європа" у 79 млн куб. м на добу. Запропонована на обох аукціонах потужність залишилася незатребуваною. І хоча вантажовідправники можуть забронювати потужність на квартальних і щомісячних аукціонах, нова частка невизначеності відразу відбилася на цінах.

Лібералізація європейського газового ринку призвела до відмови від довгострокових договорів на транзит. Їх замінило прозоре аукціонне бронювання - щоб виключити зайві витрати за бронювання надлишкових потужностей з ціни газу. В результаті вантажовідправники вільні бронювати тільки необхідний обсяг потужностей, і на той час, коли буде необхідно.

Вранці у вівторок до суботи зупиниться міжнародний газопровід "Ямал-Європа", який проходить з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини. Ним поставляється за добу близько 100 млн куб. м газу. Хоча "Газпром" (MOEX: GAZP) попереджав про рутинність цієї події і готовність споживачів до нього ("і компанія, і споживачі враховують зупинку газопроводу у своїх планах"), цей ремонт дефіцитний європейський ринок сприйняв нервово.

Ремонт на російських газопроводах ніколи суттєво не впливав на європейські ціни. Однак цього року після холодної зими, яка спустошила підземні сховища, європейський ринок став гостродефіцитним. У всьому світі споживання газу швидко відновилося після ковідних локдаунів, однак видобуток після секвестру інвестицій у 2020 році за ринком не встигає.