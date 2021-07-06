У Байдена переглянуть підхід до застосування санкцій

Адміністрація президента США Джозефа Байдена планує переглянути свій підхід до застосування санкцій, повідомляє Слово і діло.

Білий дім хоче таким чином припинити масштабні кампанії по тиску, мінімізувати економічні збитки, які самі США несуть від санкцій, і взаємодіяти в питанні введення обмежень з союзниками, бо односторонні дії США можуть псувати з ними відносини.

Чиновники сказали, що зараз адміністрація майже закінчила роботу над оглядом санкцій політики США. Очікується, що огляд презентують в кінці літа. Деталі огляду не повідомляються, проте представники адміністрації не виключили, що одним з його підсумків може стати пом'якшення загальноекономічних санкцій проти Ірану.