Ківа прокоментував затримання однопартійця за підозрою у вбивстві

Нардеп від партії "ОПЗЖ" Ілля Кива записав відеозвернення на підтримку свого соратника Олега Ширяєва, якого затримали за підозрою в замаху на вбивство лідера Нацкорпусу Артема Мошенського.

Так, за словами політика, "нардеп Ширяєв в момент скоєння злочину в Харкові перебував в місті Київ".

Кива додав, що "про це прекрасно знають співробітники СБУ і співробітники Нацполіціі, так як вони неодноразово з ним зв'язувалися і просили вийти по відеозв'язку з встановленням його місця знаходження із зазначенням геолокації".

Політик також підкреслив, що "націоналіст Артем Мошенський був причетний до кришування кримінальних схем".

Нагадаємо, що на Артема Мошенського було скоєно замах в середу 30 червня. Невідомий вистрілив в Мошенського. Він потрапив до лікарні.

Артем Мошенський був командиром відділення "Східний корпус", в спецроті МВС був разом з Ширяєвим. Мошенський виставляв фото з Широкино і Маріуполя, говорив в інтерв'ю, що брав участь в Широкінській операції.

У 2018 році очолив громадську організацію "Спортивний корпус" і значився співорганізатором турніру з боксу в Харкові. Потім шляхи Мошенського з Ширяєвим розійшлися.