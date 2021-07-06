Кадастровий номер земельної ділянки: для чого потрібен та як присвоїти

У Центрі БПД нагадують, що для забезпечення належного захисту державою суб'єктів права власності і господарювання має бути здійснене відповідне оформлення права власності на землю, повідомляє ЛигаБизнес.

Частиною цієї процедури є присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Без нього власник земельної ділянки не зможе продавати, дарувати, здавати в оренду, брати кредит під її заставу тощо.

Для чого потрібен кадастровий номер

Присвоєння кадастрового номеру - обов'язкова складова процесу приватизації, оформлення прав власності, врегулювання договірних відносин, що здійснюється шляхом державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, інших відомостей про неї - кадастровий номер не змінюється. У разі поділу чи об'єднання, земельній ділянці (земельним ділянкам) присвоюються нові кадастрові номери.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» - у разі якщо до 1 січня 2025 року власник не витребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Тому, отримання кадастрового номеру земельної ділянки, яка вже належить особі на підставі державного акта про право власності на землю, але в якому відсутній кадастровий номер - є необхідною умовою для реєстрації самого права власності на земельну ділянку.

Як отримати кадастровий номер

Для присвоєння кадастрового номера необхідно звернутися до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) і передати на розгляд пакет документів:

заяву встановленої форми (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки;

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документу.

Документи можуть надаватися:

заявником особисто або уповноваженою ним особою;

надсилатися поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення;

в електронній формі з допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Строки розгляду

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 днів з дня реєстрації заяви здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки, заявнику безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру.

Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про Державний земельний кадастр» у разі, якщо відомості про земельні ділянки, право власності на які виникло до 2004 року, не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників.

Вартість

На сайтах землевпорядних організацій, що займаються земельними питаннями заявлена різна вартість. На формування вартості впливають: місце розташування ділянки (місто, район, населений пункт); розміри ділянки; наявність документації на землю.