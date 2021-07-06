В Україні через негоду знеструмлено 41 населений пункт
Унаслідок негоди без електроенергії залишився 41 населений пункт у п'яти областях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Станом на 7:00 6 липня у результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у 5 областях (Черкаська - 16, Кіровоградська - 8, Донецька - 7, Миколаївська - 7 і Дніпропетровська - 3)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.