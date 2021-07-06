Іван-чай: користь і шкода для здоров'я

Завдяки вмісту активних речовин, таких як танін, флавоноїди, залізо, марганець, магній, вітаміни С і А, вітаміни групи В, дубильні і слизисті речовини, кислоти, іван-чай займе заслужене місце серед лікарських трав. Завдяки своїм складом він має протимікробну, болезаспокійливу, протизапальну, протигрибкову, спазмолітичну, пом'якшувальну, обгортальну, заспокійливу, тонізуючу дію, що робить діапазон його застосування дуже широким, повідомляє РБК.

Бо іван-чай містить цинк, мідь, залізо, марганець і велику кількість вітаміну С, йому можна знайти застосування і в гематології для боротьби з анемією.

Серед захворювань, при лікуванні яких може бути використано цю рослину, відзначається доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) і проблеми сечовивідної системи.

Наявність пектинових речовин і великої кількості органічних кислот в іван-чай сприяє детоксикації організму. Флавоноїди надають капилляроукрепляющее і протизапальну дію. За рахунок кумаринів кипрей вузьколистий допомагає знімати різного роду біль, знижувати жар і боротися з мікробами.

Крім того, кипрей заспокоює нервову систему, володіє помірними седативними властивостями і сприяє зниженню агресивності і стресу.

Відвари можна використовувати для місцевого застосування при лікуванні запальних захворювань порожнини рота (стоматити), ротоглотки (ангіни, фарингіти, ларингіти), при вугрової висипки.

Захищає шкіру від стресу

Останні дослідження іван-чая (зніту вузьколистого) показали його здатність вносити значний вклад в захист клітин від стресу, сприяти зміні структури шкіри і істотно впливати на процеси її старіння. Найбільш сприятливі властивості екстракту зніту вузьколистого пов'язують з вмістом в ньому галової кислоти.

Особливих протипоказань до застосування іван-чаю немає. Однак медики попереджають, що тривале застосування відвару може викликати проблеми з шлунково-кишковим трактом.