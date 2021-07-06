Штрафи за порушення ПДР списуватимуть з рахунків українців автоматично
Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців, повідомляє 24 Канал.
Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників з аліментів, але тепер її розширили на інші види боргів. Повноцінно процедура запрацює вже з 6 липня.
Як раніше працювала система списання боргів
Якщо хтось не оплатив штраф за порушення ПДР – справа передавалась до Державної виконавчої служби. Виконавці арештовували рахунки та майно і, у деяких випадках, оголошували розшук рухомого мана. При цьому банки могли не розкрити інформацію про стан рахунку боржника. А якщо розкрили, то виконавець знову був змушений відправляти поштою документи з вимогою заарештувати рахунки. За час цих процедур з рахунку вже могли зняти всі гроші.
Що тепер зміниться
По-перше, Національний банк ще в лютому вніс зміни до своїх правил: тепер банки зобов'язані на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.
У Міністерстві юстиції зазначили, що для самого боржника тут теж є плюс: виконавець знатиме, скільки коштів на рахунку, і зможе заарештувати тільки потрібну суму, а не все, що є.
По-друге, Мін'юст затвердив наказ, згідно з яким банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному вигляді – через автоматизовану систему виконавчого провадження.
Відзначимо, для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду. Спрощується тільки сама процедура списання – вона буде автоматизованою.
Які види боргів спишуть автоматично
Раніше це було можливо тільки при заборгованості за аліменти, але тепер процедуру розширили на борги за:
- житлово-комунальні послуги;
- штрафи (зокрема, за порушення правил дорожнього руху);
- зарплати.
Як відбуватиметься процедура списання коштів
- державний чи приватний виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника;
- банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги повинні надати інформацію;
- виконавець за допомогою АСВП направляє в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів;
- банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця;
- виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;
- банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби;
- кошти потрапляють до стягувача боргу.
Які банки можуть автоматично списувати борги з рахунків
- ПриватБанк;
- Monobank;
- ТАСкомбанк;
- Оксі Банк;
- Банк Восток;
- Індустріалбанк;
- ПроКредит Банк.
За даними Мін'юсту, ще 44 банківських установи підключені до тестового режиму, 11 банків перебувають на стадії попередніх налаштувань для початку тестування. Таким чином, найближчим часом 62 з 73 банків приєднаються до системи автоматизованого списання боргів.
Джерело: slovoidilo.ua