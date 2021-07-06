Нардеп пропонує дозволити іноземцям навчатися у вишах будь-якою мовою, крім російської

Після того як "слуги народу" запропонували дозволити іноземцям на платній основі навчатися в вузах іноземною мовою, в тому числі й російською, нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько вніс в Раду проєкт закону про виключення російської мови зі списку доступних, повідомляє Страна.ua.

Відповідний проєкт закону №5727-1 опублікований на сайті парламенту.

Крулько пропонує доповнити закон "Про вищу освіту" такою статтею: "Для іноземців, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, які складаються виключно з іноземців і / або осіб без громадянства, навчання може здійснюватися іноземною мовою, крім державної мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом. При цьому закладу вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови".

Нагадаємо, раніше нардепи від "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт №5727. Документ пропонує дозволити іноземцям та особам без громадянства навчатися в вишах іноземною мовою, в тому числі й російською, за гроші фізичних та юридичних осіб.

Як повідомив один з авторів документа, Максим Бужанський, цей проєкт вирішить проблему навколо вступу до українських ВНЗ іноземних студентів, які не володіють і відповідно не можуть навчатися українською мовою.