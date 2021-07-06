Перевірили всіх субсидіантів: кому заново подавати документи

В Україні Міністерство фінансів провело верифікацію (перевірку) всіх одержувачів субсидій. Ті, хто пройшов перевірку, отримають субсидії автоматично, повідомляє Обозреватель.

Середній розмір субсидії становить 290 грн (через відсутність платіжок за опалення).

Заново повинні подавати документи:

ті, хто орендує житло;

проживають не за місцем реєстрації;

виключили зі складу сім'ї окремих осіб, які прописані, але не проживають за адресою надання субсидій.

Усі, хто пройшов зазначену перевірку, автоматично отримають допомогу – заново подавати документи не потрібно.