Гончаренко повідомив, що голова делегації РФ поскаржився на нього в ПАРЄ

Нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що глава російської делегації, "українофоб, европофоб і антисеміт" Петро Толстой знову написав на нього донос у ПАРЄ.

Про це політик повідомив в своєму Telegram-каналі.

Так, за словами Гончаренка, на цей раз Петро Толстой дорікнув його в тому, що "він образив Росію і його особисто".