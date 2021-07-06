Гончаренко повідомив, що голова делегації РФ поскаржився на нього в ПАРЄ
Нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що глава російської делегації, "українофоб, европофоб і антисеміт" Петро Толстой знову написав на нього донос у ПАРЄ.
Про це політик повідомив в своєму Telegram-каналі.
Так, за словами Гончаренка, на цей раз Петро Толстой дорікнув його в тому, що
"він образив Росію і його особисто".
"Петрушка, моя тобі офіційна відповідь: скаржся не скаржся - ні тобі, ні твоєму господареві Путіну це не допоможе. Прийдемо за всіма. У Гаазі на трибуналі будеш не доноси писати, а прохання про помилування", - написав Гончаренко.