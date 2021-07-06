У Херсонському морському порту виявили радіоактивний металобрухт

У Херсонському морському порту виявили вантажівку з радіоактивним металобрухтом, його помістили під охорону, повідомляє Укрiнформ.

"Надійшло повідомлення від інспектора з охорони навколишнього середовища про те, що спрацювала автоматична сигналізація дозиметра на перевищення природного рівня радіаційного фону", - розповіла начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Херсонській області Тетяна Скуба.

За її словами, мова йде про брухт чорних металів масою 39,5 тонн. Звідки прибув вантаж, встановлюється в рамках кримінального провадження.

Тим часом начальник відділу з питань цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко повідомив, що автомобіль з радіоактивним ломом знаходиться під охороною. За його словами, є домовленість про перевірку вантажу - і все, що не відповідає нормам, буде вивезено сервісним центром для подальшої ліквідації.

"Всі служби, як на мене, спрацювали дуже пристойно. О 6.30 вантажівка зайшла на територію морпорту. І під час проходження відповідного поста контролю прикордонників система "Янтар"(радіаційний контроль - ред.) відреагувала", - розповів Лещенко.

За його словами, вантажівка з ломом стоїть осторонь від виробництва і людей. Представники порту організували його охорону, охороняють цей транспорт і поліцейські, на місце відразу прибули представники обласної екоінспекції, ГУ ДСНС.

Лещенко додав, що відомо, хто перевозив металобрухт і кому він призначався. Існує домовленість, що одержувач повинен своїм коштом викликати в Херсон представників спеціалізованої фірми, яка забезпечить перевірку вантажу. Все, що буде входити в межі радіаційного фону, буде прийнято як вантаж металобрухту і відправлено далі. А решта ця фірма вивезе для подальшої ліквідації.

Представник міськради зазначив, що влада контролюватиме, щоб небезпечний вантаж не залишився на території Херсона. Він також повідомив, що вже проведено засідання комісії з питань ТЕБ та НС.