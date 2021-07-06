Ж/д вокзали здадуть в оренду дорожче, ніж очікувалося

АТ "Укрзалізниця" 2 липня 2021 року успішно провело в електронній системі "Prozorro.Продажі" низку перших аукціонів з оренди комерційних площ вокзалів, йдеться в повідомленні на сайті УЗ у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, під час зазначених аукціонів було розіграно перші 18 лотів (об'єктів) зі стартовою місячною орендною платою 73,4 тис. грн.

У результаті за деякими аукціонами початкова вартість збільшилася в кілька разів і загалом сягнула 108,2 тис. грн, відповідно загальна стартова орендна плата зросла на 47%.

"Загальна вартість місячної оренди комерційних площ вокзалів за результатами проведених аукціонів збільшилася майже на 50%. Це свідчить про зацікавленість бізнесу працювати на вокзалах "Укрзалізниці" і разом із нами робити їх більш сучасними та комфортними для пасажирів. Упевнений, що така співпраця має великі перспективи для всіх учасників цього проекту", - зазначив в.о. голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Бізнесу було запропоновано для оренди комерційні площі вокзалів станцій Дніпро-Головний, Запоріжжя-1 та Хмельницький.

Після укладення відповідних договорів із переможцями торгів на цих вокзалах буде розміщено, зокрема, банкомат, платіжний термінал, вендинговий автомат, кавовий автомат, об'єкти торгівлі продовольчими товарами (з правом та без права продажу підакцизної групи товарів).