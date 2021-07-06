Розкрито нові деталі iPhone 13

Запланований на осінь iPhone буде підтримувати зарядку нового покоління. Про це в своєму блозі на YouTube повідомив ентузіаст EverythingApplePro, повідомляє Лента.Ру.

За словами автора, який посилається на відомого інсайдера Макса Вейнбаха (Max Weinbach), смартфони серії iPhone 13 вийдуть з більш потужними магнітами, вбудованими в корпус. Вони будуть призначені для надійного контакту з бездротовою зарядкою MagSafe. Також Вейнбах розкрив інформацію про те, що нові смартфони отримають функцію зворотного зарядки, тобто зможуть заряджати енергією сумісні пристрої - наприклад, годинник Apple Watch або навушники AirPods.

Черговий розкритою інсайдерами деталлю нових смартфонів виявилася підтримка запису відео в портретному режимі. В iOS 15 дана опція доступна в додатку FaceTime, до осені вона з'явиться на девайсах iPhone 13 в стандартному додатку камери. Це дозволить користувачам додавати розмиття фону і інші ефекти до знятим в портретній орієнтації роликам.

Точна назва смартфонів нової лінійки Apple поки що невідомо, інсайдери традиційно використовують найменування iPhone 13. Анонс чергових флагманських пристроїв американської компанії очікується восени.

В кінці червня аналітики агентства TrendForce повідомили, що вартість смартфонів нової лінійки iPhone залишиться на рівні торішніх флагманів Apple. IT-корпорація компенсує витрати на виробництво комплектуючих доходом від продажу супутніх сервісів і аксесуарів.