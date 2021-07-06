В Україні за добу вакцинували більше 73 тис. чоловік

Протягом минулої доби, 5 липня, від коронавірусу в Україні вакцинували 73 234 особи, при цьому 25 552 чол. отримали першу дозу вакцини, 47 682 - повністю імунізовані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У відомстві підкреслили, що протягом доби працювали: 481 мобільна бригада, 1128 пунктів щеплення і 7 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 100 540 чоловік, з них отримали 1 дозу - 2 100 538 осіб повністю імунізовані і отримали 2 дози - 898 076 чоловік.

Станом на 5 липня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 людей.