Європейський ринок агропродукції залишається частково закритим для України

Європейський союз закриває для України ринок товарів агропродукції з більш високою доданою вартістю. Про це заявив на комітетських слуханнях у Верховній Раді генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон, повідомляє МінПром.

"Досі в нас домінує експорт сировини - зернові, олійні. У цьому нічого поганого немає. Питання доступу на європейський ринок переробленої продукції, продукції з високою доданою вартістю. І тут ЄС закриває для нас ринок і не проводить відкриту політику", - зазначив він.

Сластьон зазначив, що на ряд видів агропродукції, зокрема томатну пасту, курятину, мед, цукор, яблучний і виноградний сік Україна вибирає квоту в лічені тижні, починаючи з 1 січня. При цьому він підкреслив, що наша країна може експортувати даних товарів в ЄС набагато більше.

"Квоти, які визначені зараз, у порівнянні з імпортом ЄС цих продуктів для України становлять до 2%. Ми просимо, дайте нам хоча б ще один відсоток. І цей відсоток зціпивши зуби дають. Ми точно не є загрозою для ЄС, тим більше, що ця продукція імпортується з інших країн. Так, Україна залишається в топ-5 експортерів аграрної продукції в ЄС. Крім України, це Великобританія, США, Китай і Бразилія. Це позитив, але з іншого боку ми бачимо, що ринки залишаються закритими. ринки овочів і фруктів вони де-факто закриті для України, тому що дуже високий бар'єр для входу", - сказав гендиректор УКАБ.

Р.Сластьон також звернув увагу на технічні бар'єри, які перешкоджають обмеженню українського агроекспорту в країни ЄС. Зокрема Україні треба було 5 років, щоб довести, що наша система сертифікації насіння відповідає європейським стандартам.