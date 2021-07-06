Відпочинок в липні: які країни відкрили кордони для українців

У Європейському Союзі поки не поспішають відкривати кордони для українців: в останньому списку безпечних для подорожей країн України все ще немає. Але в Міністерстві закордонних справ сподіваються, що ЄС рекомендує спростити в'їзд для наших громадян в найближчі два тижні, тобто до середини липня. Попри відсутність спільного рішення, окремі європейські країни з певними умовами дозволяють в'їзд українським туристам, повідомляє Слово і діло.

Португальський острів Мадейра дозволив в'їзд громадянам України з туристичною метою. За 12-48 годин до вильоту необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму, щоб надати QR-код по прибуттю. Громадянам від 12 років потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту або зробити його в аеропорту після прильоту.

Також влада острова дозволили в'їзд туристам, які зробили щеплення будь-якою вакциною від коронавірусу, незалежно від того, визнана вона в Євросоюзі чи ні. У такому випадку потрібно мати довідку про вакцинацію, а негативний ПЛР-тест не потрібен.

Німеччина з 1 липня дозволила в'їзд для українських туристів. Але тут є серйозні обмеження: потрібно бути щепленим вакциною Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca або Covishield. Для підтвердження має бути цифровий COVID-сертифікат або паперовий документ про вакцинацію (англійською, німецькою, французькою, італійською або іспанською мовою).

Для українців відкрили кордони також Австрія і Нідерланди. Для в'їзду до Австрії з туристичною метою потрібно мати сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. В країні визнають такі вакцини: Pfizer, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac.

Якщо людина не щеплена, він може в'їхати в Австрію з негативним ПЛР-тестом, однак тоді потрібно буде відсидіти 10-денну ізоляцію.

Для в'їзду в Нідерланди будуть діяти аналогічні правила. Там визнають препарати: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca EU, AstraZeneca-SK Bio, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

Ще одна європейська країна, яка відкрила кордони для українців - Естонія. В'їзд туди дозволений за умови повної вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, AztraZeneca, Covishield або CoronaVac.

Кіпр відкрився для туристів раніше, але тепер країна спростила умови в'їзду для громадян України. З 1 липня українці, які мають сертифікат про вакцинацію, звільняються від необхідності здавати ПЛР-тест і проходити самоізоляцію. Потрібно бути повністю вакцинованих одним з наступних препаратів: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik V або Sinopharm. Як бачимо, китайського CoronaVac в цьому списку немає, тому спрощення не торкнеться українців, щеплених ім.

Канада послабила обмеження для повністю вакцинованих громадян. З 5 липня мандрівники, які повністю вакцинували проти COVID-19 (препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield або Johnson & Johnson), не повинні будуть робити ПЛР-тест або проходити карантин. При собі потрібно буде мати паперову або цифрову копію документа про вакцинацію, а також надати дані в електронному вигляді до прибуття в країну. Але судячи з усього, українців спрощення в'їзду не торкнеться.