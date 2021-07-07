Новий Kia Sportage представлений офіційно

Південнокорейська компанія Kia презентувала нове покоління популярного кросовера Kia Sportage. Автомобіль отримав повністю інший інтер'єр і екстер'єр, повідомляє Обозреватель.

Про це iнформує прес-служба﻿ виробника. Новий Kia Sportage буде запропонований в двох варіантах колісної бази та різних варіантах силових агрегатів у залежності від ринку збуту.

Kia Sportage буде запропонований в різних варіантах силових агрегатів в залежності від ринку збуту. Джерело: Kia

Спочатку покупцям будуть доступні 1,6-літровий турбований бензиновий мотор TGDI. Він розвиває потужність 180 к.с. і має крутний момент 265 Нм. В якості альтернативи буде запропоновано 2-літровий турбодизель потужністю 186 к.с. та моментом у 417 Нм.

Для бензинового мотора доступні 7-ступінчаста роботизована КП з двома зчепленнями та 6-ступінчаста "механіка", а з дизелем в парі працює інноваційний 8-ступінчастий "автомат". Трохи пізніше з'являться гібридні версії – звичайна і PHEV.

У новому поколінні творці приділили багато уваги позашляховим здібностям моделі. Зокрема, з'явився режим Terrain Mode, який змінює алгоритм роботи ходової частини та силового агрегату у залежності від дорожнього покриття. Для звичайних доріг передбачені режими Comfort, Eco, Sport та Smart.

Sportage отримав адаптивну підвіску ECS, а на гібридних версіях буде використовуватися система E-Handling. Джерело: Kia

Також Sportage отримав адаптивну підвіску Electric Control Suspension (ECS), а на гібридних версіях буде використовуватися система E-Handling, що поліпшує керованість. Для автомобіля передбачено широкий асортимент електронних систем допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз-контроль з функцією взаємодії з навігацією.

Покупці зможуть вибирати між 17-, 18- та 19-дюймовими дисками. Для любителів "позашляхового" стилю буде доступна версія X-Line, що відрізняється іншими бамперами, бічними підніжками та рейлингами. А ті, кому більше до душі спортивний стиль, зможуть замовити версію GT-Line у яскравих кольорах і з комбінованою обробкою салону.

Інтер'єр новинки виконаний у модній стилістиці мінімалізму. Джерело: Kia

Інтер'єр новинки виконаний у модній стилістиці мінімалізму. Цифровий кокпіт об'єднує під загальним склом два 12-дюймових екрану, а на центральній консолі розташовується контролер коробки передач з керуванням "по дротах".

Новий Kia Sportage очікується в салонах офіційних дилерів восени. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.