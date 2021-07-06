Опонента Лукашенка засудили до 14 років в'язниці

Колишнього голову правління "Белгазпромбанка" і за сумісництвом головного опонента самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Віктора Бабарика засудили до 14 років в'язниці.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live

Як стало відомо, "суд" визнав його винним в отриманні хабарів в особливо великому розмірі, а також у "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі".

Відзначимо, що, за інформацією ЗМІ, своєї провини Бабарика не визнав і вважає свою справу політично мотивованою. Він також відмовився давати свідчення в "суді".

Нагадаємо, екс-голову правління "Белгазпромбанка" затримали 18 червня 2020 року. Віктор Бабарика був найбільш популярним опонентом Лукашенко, але його не допустили до виборів.

Причиною тоді стала відмова в реєстрації на підставі листа з Комітету держконтролю, де нібито указувалися злочини і незаконні доходи Бабарика.