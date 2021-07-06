У Лапландії зафіксували майже рекордну температуру

У скандинавських країнах за вихідні були зареєстровані майже рекордні температури, в тому числі в деяких місцях до +34 градусів за Цельсієм, повідомляє Европейская правда.

Національний метеорологічний інститут Фінляндії зареєстрував найвищу температуру в червні з моменту початку реєстрації в 1844 році.

У регіоні Кево, в Лапландії, в неділю було зареєстровано +33,6 градусів, це був найспекотніший день з 1914 року, коли влада зареєструвала +34,7 градуса.

Кілька регіонів Швеції також повідомили про рекордні максимуми за червень. На національному рівні червень 2021 року став третім найспекотнішим місяцем за весь час реєстрації даних у країні.

Метеорологічний інститут Норвегії зареєстрував температуру +34 Салтдалі, окрузі недалеко від Полярного кола. Це найвища температура в країні цього року, і всього на +1,6 градуса нижче рекордного рівня.