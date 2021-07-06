На навчаннях Sea Breeze помітили "двійника" Зеленського

На навчаннях Sea Breeze помітили "двійника" президента України Володимира Зеленського.

Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Політика країни".

Повідомляється, що фото було зроблено кілька днів тому, проте в мережі з'явилося тільки сьогодні. Схожого на Володимира Зеленського чоловіка помітили на італійському фрегаті Virginio Fasan, який бере участь в навчаннях.

Варто зазначити, що італійський матрос дійсно має схожі з президентом України риси обличчя.