Скільки голосів на виборах готові віддати за Зеленського

Чинний президент України Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку на виборах глави держави, якщо б вони проходили на початку липня, зібравши 29,1% голосів українців, які визначилися зі своїм вибором, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому, за п'ятого президента України, народного депутата і лідера політичної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка в першому турі президентських виборів готові проголосувати 13,4% визначилися з вибором респондентів, за нардепа, одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 12,5% опитаних, за екс-прем'єра, лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 11,3%.

У той же час лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешко готові підтримати 8,7% українців, які визначилися зі своїм вибором, екс-нардепа Євгена Мураєва - 5,5%, колишнього прем'єр-міністра, лідера "Української стратегії" Володимира Гройсмана - 4,6%, екс-нардепа, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка - 3,4%. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Соціологи також відзначають, що діючий президент Володимир Зеленський перемагає другому турі у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами.

Так, в парі Зеленський-Порошенко результат 65% проти 35% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко - 61% проти 39%, в парі Зеленський-Бойко - 66% проти 34%.

Соціологічне дослідження проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів старше 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.