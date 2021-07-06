Шахтар продав Хочолаву в Данію: зворушливе прощання грузинського захисника

Давид Хочолава прощається з донецьким Шахтарем. 28-річний центральний захисник "гірників" і збірної Грузії продовжить кар'єру в датському Копенгагені. Хочолава став гравцем "Шахтаря" влітку 2017-го і виступав за команду чотири роки. Раніше ми повідомляли, що фіналістка конкурсу "Міс Україна" подарувала сина захиснику Шахтаря, повідомляє Сегодня.

Найбільшу кількість матчів за Шахтар Давид провів в сезоні-2018/19 (33). Сумарно у всіх турнірах грузинський захисник відіграв за "гірників" 83 поєдинки і забив 3 голи. Він тричі став чемпіоном України (2018, 2019, 2020), двічі – володарем Кубка (2018, 2019) і 1 раз – Суперкубка (2017).

"Дякуємо Давиду за професіоналізм, боротьбу, самовіддачу, якісну гру, а поза футбольним полем – за відкритість і чуйність. Бажаємо успіху і великих перемог у подальшій кар'єрі!" , – йдеться в заяві ФК Шахтар

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що бронзовий призер чемпіонату Данії Копенгаген заплатить за Хочолаву два млн євро і два – в якості бонусів.

Дивіться, як емоційно прощався Хочолава з партнерами і тренерським штабом Шахтаря