Нинішньому президенту довіряє майже половина українців – опитування

Політиком із найвищим рівнем довіри в Україні є нинішній президент Володимир Зеленський, якому довіряють 46% українців. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 30 червня - 3 липня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас 52% українців нинішньому президенту не довіряють, а 27% не підтримуватимуть його на президентських виборах за жодних обставин.

Експрем'єру, нардепу і лідерці Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 30% респондентів, не довіряють - 68%, а не проголосували б за неї за жодних обставин - 32% українців; нардепу, одному з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку довіряють 25% опитаних, не довіряють 58%, точно не підтримуватимуть - 36% українців.

Водночас 24% українців довіряють п'ятому президенту, нардепу і лідеру партії "Євросолідарність" Петру Порошенку, не довіряють - 75%, а 45% не проголосували б за нього за жодних обставин.

Нардепу від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку довіряють 16% респондентів, не довіряють 70%.

Водночас нинішньому главі українського уряду Денису Шмигалю довіряють 16% громадян, не довіряють - 52%, а 28% українців взагалі не чули про нього.

Соціологічне дослідження проводили на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.