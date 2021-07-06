Шахрайство на $300 млн: заарештовано "Короля біткоїнів"

Федеральна поліція Бразилії ліквідувала Bitcoin Banco Group, збиток від дій якої для 7000 громадян перевищив $300 млн. Її лідера Клаудіо Олівейра, відомого як «Король біткоїнів», заарештували, повідомляє ForkLog.

Розслідування тривало три роки. За його підсумками влада зібрала достатньо доказів для арешту власності та взяття під варту ініціатора злочинної схеми.

У період бичачого ринку 2017 року Bitcoin Banco Group обіцяла клієнтам «неймовірний прибуток».

Наприкінці 2019 року фірма повідомила про зникнення 7000 BTC і подала заявку на судове стягнення. Цей документ передбачає узгоджену з владою угоду про реорганізацію діяльності для уникнення банкрутства.

Надалі Bitcoin Banco Group представила оновлену версію платформи, запевнивши, що контроль над зниклою криптовалютою не втрачений. Фірма не змогла надати дані гаманця, які могли б прояснити ситуацію.

У ході розслідування з'ясувалося, що співробітники організації займалися систематичним перекладом клієнтських коштів на особисті рахунки Олівейри.

Поліція висунула звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві. Також правоохоронці з'ясували, що лідер групи перебував під слідством у США і Європі за аналогічними статтями.