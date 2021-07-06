Доходи майнерів біткоїна та Ethereum обвалилися майже вдвічі

Незважаючи на помірне відновлення крипторинку після травневого обвалу, в червні виручка майнерів Bitcoin та Ethereum впала майже у два рази в порівнянні з попереднім місяцем:, повідомляє Сегодня.

майнери біткоїна в червні отримали 839 млн доларів (в травні – 1,45 млрд доларів);

майнери "ефіру" – 1,1 млрд доларів (в травні – 2,32 млрд доларів), причому близько 166 млн доларів припали на комісії за транзакції.

В якості основних причин аналітики The Block назвали падіння курсу та зменшення кількості транзакцій. У випадку біткоїна також впала швидкість хешування – на 50% з моменту піку в травні. Кількість щоденних транзакцій з головною криптовалютою обвалилася до 200 тис. Це мінімум з серпня 2018 року.

Втім, доходи майнерів все ще перевищують показники грудня 2020 року, коли Bitcoin і Ethereum коштували близько 20 тис. і 1 тис. доларів відповідно.

Вранці 6 липня біткоїн торгується на рівні 34,8 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку становить 651,6 млрд доларів.