Міжнародні поїздки поки залишаються обмеженими: індекс паспортів

Незважаючи на певний прогрес у вакцинації світового населення міжнародна мобільність була відновлена всього на 12% від рівня 2019 року, повідомляє УНИАН.

Прірва між теоретичними можливостями паспортів і фактичним доступом до подорожей залишається значною.

За оцінками політолога Омера Зарплі з Піттсбурзького університету, з моменту оголошення пандемії туризм в країнах Європейського Союзу скоротився майже на 90%, у Великобританії - на 73%, а в США - на 69%. Деякі країни продовжують тримати кордони на замку, в тому числі країни, що займають перші місця в Індексі паспортів Henley & Partners - Японія, Сінгапур і Німеччина.

Зокрема, японський паспорт зберігає за собою перше місце в Індексі, яке означає, що японським громадянам відкриті кордони 193 країни світу. Сінгапур залишається на другому місці з безвізовим доступом в 192 країни, Південна Корея і Німеччина ділять третє місце з безвізовим доступом до 191 напрямку.

На практиці ж власники японських паспортів мають доступ менш ніж до 80 напрямків (еквівалентно паспорту Саудівської Аравії, який знаходиться на 71 місці в рейтингу). Власники сінгапурських паспортів мають фактичний доступ до 75 напрямків (еквівалентно паспорту Казахстану, який знаходиться на 74 місці).

Навіть у країнах з високим рівнем вакцинації населення - США і Великобританія - спостерігається ослаблення фактичних можливостей паспортів. Великобританія і США займають загальне 7 місце в індексі (у 2014 році обидві країни були на першому місці рейтингу Henley & Partners). У теорії ці країни мають безвізовий доступ до 187 напрямків світу. Але через діючі заборони власники паспортів Великобританії мають доступ до 60 напрямків (еквівалентно можливостям паспорту Узбекистану). Власники паспортів США мають безвізовий доступ до 61 напрямку (еквівалентно паспорту Руанди).

Україна при цьому за квартал опустилася з 35 на 37 місце, але уклала договір про безвізовий доступ з Новою Каледонією, збільшивши силу паспорта на один бал. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візою після прибуття в 137 країн світу.

Індекс паспортів Henley & Partners на III квартал 2021 року / фото ru.henleyglobal.com

Як зазначає голова ради директорів Henley & Partners і автор індексу Кріс Келін, невідомо, як довго будуть діяти обмеження на поїздки, але вже очевидно, що глобальна мобільність буде серйозно обмежена, принаймні, протягом 2021 року.