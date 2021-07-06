Леся Нікітюк засвітилась у трендовому вбранні літа 2021

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала образ у трендовому одязі літа 2021. Знаменитість з'явилася перед фанатами в сукні з корсетом, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото ведуча опублікувала на сторінці в Instagram. Нікітюк позувала на камеру в білому мереживному вбранні, зверху якого одягла темно-зелений корсет, який став наймоднішою річчю цього сезону. Свій образ вона доповнила прикрасами, а також зірка розпустила волосся, зробила акуратну укладку і легкий денний макіяж.