У Київській області сім центрів вакцинації працюватимуть без вихідних

У Київській області у семи містах щодня будуть працювати центри масової вакцинації. Вони будуть відкриті з 9 ранку до 17:00, повідомляє РБК-Украина.

Центри вакцинації будуть працювати за такими адресами:

Бровари. КНП "Броварський міський ЦПМСД", амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12.

Біла Церква. Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.

Славутич. КНП "Славутицька міська лікарня", вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.

Бориспіль. КНП "Бориспільський міський ЦПМСД", вул. Київський шлях, 24.

Ірпінь. КНП "Ірпінський міський ЦПМСД" вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.

Обухів. КНП "Обухівський міський ЦПМСД" вул.Каштанова. 52.

Яготин. КНП "Яготинський ЦПМСД" вул. Незалежності, 71.

Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі.