"Бориспіль" повернув половину пасажиропотоку від докризового рівня
Аеропорт Бориспіль у першому півріччі 2021 року обслужив 3 млн 396,9 тис. пасажирів, що становить половину від показника за перші 6 місяців докризового 2019 року, повідомляє Avianews.
Міжнародними рейсами скористалися 3 млн 143,7 тис. клієнтів головного аеропорту України, ще 253,2 тис. осіб вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами.
Число злетів і посадок літаків в аеропорту Бориспіль у січні-червні 2021 року склало 29 264. З них 24 185 рейсів були міжнародними, 5 079 рейсів - внутрішніми.
Детальні підсумки роботи аеропорту Бориспіль у червні 2021 року:
- Загальний пасажиропотік: 938,7 тис. осіб
- Пасажиропотік на регулярних рейсах: 523,4 тис. осіб
- Пасажиропотік на чартерних рейсах: 415,3 тис. осіб
- Пасажиропотік на міжнародних рейсах: 873,2 тис. осіб
- Пасажиропотік на внутрішніх рейсах: 65,5 тис. осіб
- Трансферні пасажири, які робили пересадку з рейсу на рейс в аеропорту Бориспіль: 28,8 тис. осіб
- Частка трансферу в загальному пасажиропотоку: 3,1%
- Загальна кількість рейсів: 7 357
- Міжнародні рейси: 6 275
- Внутрішні рейси: 1 082