"Бориспіль" повернув половину пасажиропотоку від докризового рівня

Аеропорт Бориспіль у першому півріччі 2021 року обслужив 3 млн 396,9 тис. пасажирів, що становить половину від показника за перші 6 місяців докризового 2019 року, повідомляє Avianews.

Міжнародними рейсами скористалися 3 млн 143,7 тис. клієнтів головного аеропорту України, ще 253,2 тис. осіб вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами.

Число злетів і посадок літаків в аеропорту Бориспіль у січні-червні 2021 року склало 29 264. З них 24 185 рейсів були міжнародними, 5 079 рейсів - внутрішніми.

Детальні підсумки роботи аеропорту Бориспіль у червні 2021 року: