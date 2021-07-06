Торгпред України допускає введення заборони на експорт металобрухту

Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка допускає введення Кабінетом міністрів тимчасової заборони на експорт металобрухту, у разі якщо Євросоюз застосує подібні заходи, повідомляє РБК-Украина.

"Ми вивчаємо торговельну політику ЄС і бачимо, що ЄС працює над тим, щоб повністю заборонити експорт металобрухту, враховуючи екологічні вимоги" , - повідомив Качка.

За його словами, якщо ЄС піде на такий крок, то "цілком ймовірно, що і Україна піде цій практиці".

Качка також звернув увагу на те, що питання металобрухту в багатьох країнах перестало бути питанням виключно торгової політики.

"У всьому світі увага до металобрухту зростає в контексті реалізації екологічних цілей. Це стосується і ЄС. Відповідно, швидше за все, ми з ЄС будемо синхронізуватися, оскільки це частина циркулярної економіки. Це набагато більш глибоке питання, ніж торгівля або виробництво" , - підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, в травні 2021 року Україна продовжила дію мита на експорт сталевого брухту в розмірі 58 євро за тонну до вересня 2026 року. Проте поставки брухту на зовнішні ринки з початку поточного року зросли в 6 разів, до 231 тис. т, тоді як за весь 2020 було експортовано 36 тис. т.

Згідно з прогнозами "Укрметалургпрому", якщо такі темпи експорту брухту збережуться до кінця 2021 року, то сукупний обсяг річного експорту може перевищити 1 млн т, що становить третину від усього обсягу заготівлі брухту в країні. Це призведе до перебоїв з поставками металобрухту на українські метзаводи, допускають в "Укрметалургпромі".