Соцмережу Трампа зламали в день запуску

Сайт соціальної мережі GETTR, створений союзниками колишнього президента Дональда Трампа був зламаний під час запуску 4 липня. На момент злому сервіс вже налічував 500 000 користувачів, повідомляє Вести.

Акаунти найпопулярніших перевірених користувачів платформи, в основному колишніх помічників Трампа, були атаковані хакерами, офіційна сторінка підтримки GETTR також стала мішенню.

Джейсон Міллер, який заснував платформу і раніше був представником Трампа, сказав, що проблема була "вирішена за лічені хвилини, і все, що вдалося зробити зловмисникові, це змінити кілька імен користувачів".

Сам Трамп демонстративно дистанціюється від нової платформи - поки він не завів на ній свого аккаунту і, за словами радників, "розглядає різні опції". Творці запевняють, що політик-мільярдер не фінансує соціальну мережу.