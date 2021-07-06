З початку окупації Криму РФ закликала на військову службу близько 30 тис. українців

З початку окупації Кримського півострова Росія закликала на військову службу близько 30 тис. Громадян України. Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії. З початку окупації близько трьох десятків тисяч громадян України вже призвано на військову службу Росії. Росія проводить штучну і усвідомлену заміну складу населення Криму, вона видавлює нелояльних і заміщає їх сотнями тисяч громадян, ніж, фактично, робить військовий злочин ", - сказала Джапарова на всеукраїнському форумі" Україна 30. Міжнародна політика "в Києві у вівторок.

Вона вказала, що найбільш гострими проблемами, створеними окупаційної російської владою, є безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини і переслідування релігійних спільнот, православної церкви України, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму і навколишніх вод в свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні.

"Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму. Нещодавно Кремль пішов ще далі. Під видом військових навчань на півроку закрив частину Чорного моря, в тому числі в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів і державних суден. Крім того, російський президент дав "Росгвардіі" право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює істотні перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці і стабільності України в світі і Південно-Східній Європі ", - підкреслила заступник міністра.

Джапарова зазначила також, що Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів.