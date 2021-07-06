З початку окупації Криму РФ закликала на військову службу близько 30 тис. українців
З початку окупації Кримського півострова Росія закликала на військову службу близько 30 тис. Громадян України. Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії. З початку окупації близько трьох десятків тисяч громадян України вже призвано на військову службу Росії. Росія проводить штучну і усвідомлену заміну складу населення Криму, вона видавлює нелояльних і заміщає їх сотнями тисяч громадян, ніж, фактично, робить військовий злочин ", - сказала Джапарова на всеукраїнському форумі" Україна 30. Міжнародна політика "в Києві у вівторок.
Вона вказала, що найбільш гострими проблемами, створеними окупаційної російської владою, є безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини і переслідування релігійних спільнот, православної церкви України, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму і навколишніх вод в свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні.
"Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму. Нещодавно Кремль пішов ще далі. Під видом військових навчань на півроку закрив частину Чорного моря, в тому числі в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів і державних суден. Крім того, російський президент дав "Росгвардіі" право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює істотні перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці і стабільності України в світі і Південно-Східній Європі ", - підкреслила заступник міністра.
Джапарова зазначила також, що Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів.
"На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї. Своє планування в Криму Росія намагається зміцнити шляхом перетворення його у величезну військову базу. Одночасно вона пригнічує всі можливі форми протидії окупації, форми опору. Основними факторами цього процесу є безпрецедентні і жорсткі репресії щодо інакомислячих, і в першу чергу, мова йде про українців і кримських татар ", - додала вона.